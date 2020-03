GENDARMERIE NATIONALE : Saisie de 57000 produits parapharmaceutiques en 24 heures

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont saisi, ces dernières 24 heures, 52 tonnes de produits alimentaires et 57.000 produits parapharmaceutiques dans le cadre de la lutte contre la spéculation, a indiqué communiqué de cet organe de sécurité. « Dans le cadre de la lutte contre la spéculation en matière de produits de large consommation, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi, ces dernières 24 heures, 52 tonnes de produits alimentaires dont la semoule, la farine et les pâtes outre 57.060 unités parapharmaceutiques y compris 50.800 gants médicaux et 6.260 masques », précise la même source.