GENDARMERIE NATIONALE : Plus de 1000 bouteilles d’alcool saisies

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en tous genres, les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem, ont saisi 1008 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques destinées à la commercialisation sans autorisation, selon le communiqué de la cellule de communication et de presse de la gendarmerie nationale. Cette marchandise prohibée a été découverte à l’intérieur d’une voiture de type ‘’Chevrolet ‘’ appartenant à une personne dénommée R.G, âgée de 40 ans, lors d’un contrôle du véhicule en question au niveau d’un barrage dressé sur la RN, 11 reliant Mostaganem à Oran, par les gendarmes de la brigade de gendarmerie nationale de Mazagran. Arrêté, le mis en cause fut soumis à un interrogatoire sur la détention et la provenance de l’alcool et les boissons saisies ont été remises à la direction des domaines de Mazagran. La source précise que l’enquête se poursuit pour l’aboutissement de l’affaire.