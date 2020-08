GENDARMERIE NATIONALE : Mise en place d'un plan spécial saison estivale

Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un plan de sécurisation de la saison estivale visant à garantir la sécurité des citoyens et des biens privés et publics et veiller à l'application de toutes les mesures susceptibles de préserver la santé publique durant cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays. "Ce plan repose sur la prise de toutes les mesures sécuritaires nécessaires à travers l'intensification de la présence sur terrain sur les différents réseaux de transports et les axes routiers en mettant en place des formations composées d’unités de la sécurité routière soutenues par des hélicoptères de la GN afin d'assurer un contrôle efficace et une fluidité routière en mettant en échec toute les tentative criminelle à l'encontre des usagers de la route", indique lundi un communiqué du Commandement de la GN. Il s'agit également du déploiement de formations fixes et mobiles relevant des unités territoriales soutenues par les sections de sécurité et d’intervention (SSI), les équipes cynotechniques et les escadrilles aériennes en vue de la sécurisation totale du territoire, notamment les régions enregistrant une grande affluence des estivants sans pour autant fermer l'œil sur les endroits isolés et les plages interdits à la baignade en sus de tout les repaires, note la source. Le plan de sécurisation porte également sur "la coordination étroite avec les différentes institutions pour la prise des procédures organisationnelles nécessaires en fonction de chaque cas, notamment en ce qui concerne l'éradication des parkings anarchiques à proximité des plages, des espaces de loisirs et de divertissement et des forêts en œuvrant à lutter contre les feux de forêts".