GENDARMERIE NATIONALE : Démantèlement de 2 bandes de voleurs de cheptel à Tiaret

Les éléments de la gendarmerie de la brigade de la commune de Sidi-Hosni, à 28 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret ont pu démanteler 2 bandes spécialisées dans le vol de cheptel ayant fait beaucoup de victimes au niveau de plusieurs communes reparties sur le territoire de la wilaya, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret. En effet, la 1ere opération a eu lieu suite à un appel téléphonique faisant part d'un vol de cheptel où un éleveur, s’est plaint du vol de 110 moutons et 6 chèvres. Après d'intenses investigations et recherches menées en collaboration avec les éléments de la brigade de Dahmouni, le lieu de la bande a été localisé et à la surprise des gendarmes, l'un des 3 éléments de la bande, qui ont été arrêtés, était employé chez l’éleveur en question, qui l’a renvoyé. Selon la même source, quelque 150 moutons ont été découverts et restitués à leurs propriétaires après l'arrestation de 2 autres éléments d'une autre bande qui activait dans les régions environnantes de la ville de Tiaret, lors d'une 2eme opération menée par les gendarmes.