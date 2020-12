GENDARMERIE NATIONALE : Arrestation de 29 candidats à l’émigration clandestine

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN), ont été arrêtés, au cours des dernières 48h, 29 individus qui s’apprêtaient à quitter clandestinement le territoire algérien. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi trois embarcations équipées de moteurs, trois gilets de sauvetage, une boussole et 25 litres d’essence, a précisé un communiqué de la gendarmerie nationale rendu public, ce jeudi. Toujours dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, les éléments du groupement territorial de la GN à Ouargla ont arrêté, au cours de la même période, quatre ressortissants africains en situation irrégulière et un Algérien qui a facilité leur séjour irrégulier en Algérie, a souligné le communiqué. Les unités de la Gendarmerie nationale ont, par ailleurs, enregistré neuf accidents de la route, survenus dans neuf wilayas, faisant trois morts et 16 blessés, selon la même source. A Saïda, les unités de la GN ont saisi 9.576 bouteilles de parfum pour femmes et un moyen de transport et arrêté deux individus. En matière de lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi à Bechar et Aïn Defla 587 comprimés psychotropes et un deux moyens de transport et arrêté quatre individus.