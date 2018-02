GENDARMERIE NATIONALE : Arrestation d’un dealer à Ouled Maalah

Les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté deux dealers de stupéfiants et psychotropes, permettant la saisie de 90 comprimés et d'une quantité de 113gr de kif traité préparée à la vente, et ce, lors de descente dans la commune d’Ouled Maalah. En effet, les services sécuritaires ont réussi à neutraliser un dealer de psychotropes âgé de 39 ans, et ce, suite à des patrouilles effectuées à travers les rues de cette commune. L'attention des gendarmes a été attirée par un individu qui dissimulait un objet suspect dans sa sacoche. Le suspect a alors pris la fuite à la vue des gendarmes qui ont réussi à l'arrêter immédiatement. En fouillant les lieux, les gendarmes ont mis la main sur une plaquette de 113 grammes de kif traité et 90 comprimés de psychotropes de divers types. Présenté devant la justice, il a été placé en détention.