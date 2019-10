GENDARMERIE NATIONALE A MOSTAGANEM : 76 cas de forage illégal signalés en 9 mois !

La sonnette d’alarme est tirée sans l’ombre d’un doute et c’est ce qui se confirme à travers le récent communiqué du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem qui a indiqué que, ses unités ont traité, au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, 76 affaires de forage illégal et présenté devant les juridictions territoriales compétentes, 105 personnes impliquées dans ces affaires frauduleuses, en question. La gendarmerie fait remarquer que, dans ce total et au cours du 3ème trimestre de cette année, pas moins de 23 personnes ont été impliquées dans des affaires liées au forage illégal de puits artésien, sans autorisation des autorités administratives compétentes. Le groupement territorial de la gendarmerie précise que l’action de ses unités entre dans le cadre de la protection des ressources hydriques souterraines et contre la menace d’épuisement du stock de la nappe phréatique, par la pratique frauduleuse de forages. Par ailleurs, ce même groupement territorial de la gendarmerie a souligné dans son communiqué, que ses unités ont reçu des instructions pour intensifier les patrouilles de surveillance et effectuer des raids notamment, au niveau de zones d’investissement et ce, à travers le plan de sécurité élaboré en ce sens