GENDARMERIE NATIONALE : 3 personnes arrêtées pour détention de psychotropes

Trois personnes ont été arrêtées et plus de 2.000 comprimés de psychotropes ont été saisis par les éléments de la Gendarmerie nationale dans plusieurs régions du pays, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, a indiqué mercredi un communiqué de la Gendarmerie nationale. A Alger, une personne a été interpellée en possession de quatre comprimés de psychotropes et en vertu d'un mandat de perquisition, les gendarmes enquêteurs ont saisi dans le domicile parental du mis en cause, 1.074 comprimés de psychotropes de différentes marques. Dans le même cadre, une personne a été interpellée en possession de 1.000 comprimés de psychotropes, lors d'un point de contrôle au niveau de la RN 35 reliant Aïn Témouchent à Tlemcen, note la même source.