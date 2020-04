GENDARMERIE NATIONALE : 1462 spéculateurs neutralisés en une semaine

En une semaine, pas moins de 1462 spéculateurs dont des commerçants et des revendeurs ont été neutralisés au cours de 1306 opérations menées par les services de la gendarmerie nationale, rapporte une source médiatique, citant la cellule de communication de ce corps de sécurité. En effet, la même source a indiqué que « prés de 246 tonnes de produits alimentaires ont été saisies durant la période allant du 02 au 08 avril ainsi que plus de 6 tonnes de viandes blanches et plus d’une tonne de viande rouge ». La gendarmerie nationale a mis en place « un dispositif spécial dans le cadre de la lutte contre la spéculation », souligne-t-on de même source, relevant que ce phénomène a enregistré une « explosion », ces dernières semaines marquées par la propagation du Coronavirus Le plan en question consiste essentiellement sur « le renforcement du travail de renseignement et l’intensification des descentes dans les dépôts et le contrôle des stocks. Les produits de désinfection et de protection ont fait également l’objet de spéculation », explique-t-on. Les enquêteurs de la gendarmerie nationale, lors des mêmes opérations, ont saisi près de 2000 litres d’eau de Javel et 563 litres de liquide antiseptique. Ils ont également mis la main sur 850 unités de gants médicaux et 242 flacons de désinfectants et 144 flacons de savon liquide, ont été saisis.