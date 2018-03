GENDARMERIE NATIONALE : 1.6 Million de permis de conduire retirés en 2017

Les nouvelles voitures fabriquées à partir de 2014 sont les plus exposées aux accidents de la circulation, tandis que les nouveaux titulaires de permis de conduire seraient à l’origine du plus grand nombre d’accidents. C’est ce qu’ont révélé des enquêtes menées par des éléments de la Gendarmerie nationale (GN). Le colonel Mohamed Triki a affirmé lundi, lors de la présentation du bilan annuel des unités de circulation que le nombre d’accidents de la route a enregistré une baisse de 27.31% en 2017, grâce à la stratégie adoptée par la Gendarmerie nationale. Le colonel Triki a révélé que 10.505 accidents de la route ont été enregistrés en 2017, faisant 2.913 morts et plus de 18.000 blessés.