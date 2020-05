GENDARMERIE A TIARET : Près de 200 moutons volés récupérés à Ain Kermes

La 1ère opération a eu lieu dans la région rurale de "Touillattes",relevant du chef-lieu de commune d'Ain-Kermes ou les gendarmes et après des investigations et aussi, les analyses de pistes, ont pu récupéré 35 moutons, lesquels ont été rendus à leur propriétaire, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction ,par les services de communication, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret. La 2ème opération, a eu lieu ,au niveau de la foret dense de "Gaada",en signalant que le berger a été violemment agressé par les éléments de la bande, qui se sont empares de 160 moutons et se sont évapores dans la nature, mais la vigilance des gendarmes a pu mettre fin à toutes les "bestiales" tentatives des voleurs et en collaboration avec d'autres unités qui ont quadrille les lieux et ont bloqué tous les accès et ce en activant toutes les cellules du renseignement ;les gendarmes ont récupéré tout le cheptel, estimé à près de 200 moutons .Par ailleurs, il est utile de rappeler que les gendarmes ont été informés 8 heures après les événements et malgré ce retard, les gendarmes ont arrêté un élément de la bande et 2 autres sont toujours en fuite, lit-on toujours dans le communiqué qui indique qu'une voiture de marque Peugeot 504 a été saisie, ainsi que des petites cordes et des armes blanches.