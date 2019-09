GEL DES ACTIVITES DE CERTAINS MEMBRES DU COA : Mustapha Berraf dément

Le président du Comité Olympique Algérien (COA), Mustapha Berraf a tenu à démentir dans un communiqué de presse, les rumeurs faisant état du gel des activités de certains membres du CE du COA. Dans la foulée, le président du COA rappelle qu’une telle action n’était pas prévue par les statuts et le règlement intérieur du COA, «approuvés par la loi Algérienne» et que seule l'Assemblée Générale était compétente pour traiter ce genre de questions. Egalement, Berraf s’inscrit en faux des allégations lui imputant de soi-disant déclarations contre l’autorité de l’Etat. "A la lecture d'une information parue dans certains titres de la presse nationale et dans les réseaux sociaux qui porte sur un gel des activités de certains membres du Comité Exécutif du Comité Olympique et Sportif Algérien (COA) , le Président informe l'opinion sportive qu'à ce jour aucun document n'a été réceptionné en nos bureaux et que le texte en question ne porte aucune signature . De plus, les affirmations faisant état de soi-disant déclarations contre l'autorité de l'Etat sont totalement dénuées de tout fondement. Il reste à préciser que le gel des activités n'est pas prévu par les statuts et le règlement intérieur du COA, approuvés par la loi Algérienne et que seule l'Assemblée Générale est compétente pour traiter ce genre de questions. Il sera fait, par conséquent, application des dispositions statutaires en rapport avec cette situation. Je rappelle qu'encore une fois que des ingérences graves ont été constatées allant à l'encontre des dispositions de la charte olympique et la loi algérienne. Tout en insistant sur les nombreuses réalisations et les différents succès remportés par notre Comité, j'en appelle à toutes les parties à faire preuve de sagesse et de responsabilité particulièrement en cette période difficile que traverse la nation. Je confirme une nouvelle fois par la présente notre disponibilité à œuvrer en harmonie avec les pouvoirs publics en observant le respect réciproque nécessaire pour la bonne marche des institutions sportives Algériennes".