GECETAL : 45000 tonnes de déchets ménagers réceptionnées depuis début Ramadhan

L'Etablissement Public de la wilaya d'Alger de Gestion des Centres d’Enfouissement Technique (GECETAL), spécialisé dans le recyclage et le traitement de déchets ménagers, a réceptionné plus de 45.000 tonnes de déchets ménagers depuis le début du mois de Ramadhan à Alger, a-t-on appris lundi auprès du chargé de communication de cet établissement. L'Etablissement GECETAL a traité plus de 45.692 tonnes de déchets ménagers collectés par les établissements Extranet et Netcom au niveau du centre d'enfouissement technique (CET) Hamici (Zéralda) sans procéder à l'opération de traitement et de tri et ce dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, a précisé à l'APS M. Ounissi Yacine. La moyenne quotidienne des déchets ménagers réceptionnés par l'établissement GECETAL, depuis le premier jour du mois de ramadhan, s'élève à plus de 2700 tonnes/jour, en dehors du pain dont le traitement a été pris en charge par les établissements Netcom et Extranet, a-t-il souligné. Selon la même source, toutes les conditions préventives, à l'instar des gants, des bavettes et du gel hydroalcoolique, ont été mises à profit des agents supervisant l'opération d'enfouissement des déchets afin d'éviter la contamination au Covid-19 et ce dans le cadre de la préservation de leur santé et leur sécurité. La même source a précisé que le volume des déchets ménagers enfouis au niveau du Centre technique d’enfouissement (CET) de Hamici a connu depuis le début du Ramadan une "nette diminution" en raison de la baisse du volume de la consommation et des comportements de gaspillage alimentaire enregistrés d’habitude au mois de Ramadhan par certains citoyens, expliquant que cela est dû aux mesures de confinement prises en vue d’endiguer l'épidémie.