GDYEL (ORAN) : Enlèvement et viol d'une fille de 14 ans par un récidiviste notoire

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de daïra de Gdyel ont réussi à libérer une fille de 14 ans et arrêté l'auteur de la séquestration dans un immeuble au niveau du chef-lieu de la commune de Gdyel. Les faits remontent au cours de cette semaine, lorsqu'un repris de justice notoire âgé de 37 ans, connu des services de sécurité a profité de l’absence d'une mère, s’est introduit par effraction dans le domicile familial pour enlever de force cette fille mineure âgée de 14 ans. La mère, qui travaille de nuit dans un hôpital public a été surprise à son retour par la disparition de sa fille aînée. Elle a vite réagi, en allant déposer une plainte officielle au niveau de la sûreté de daïra de Gdyel . Les services de la police ont constaté, après avoir entendu la déclaration de la petite sœur de la victime, que le mis en cause avait fait irruption dans la maison et l’avait enchaîné et emmené de force vers une destination inconnue pour la torturer et abuser d'elle. Les agents de sécurité ont pu identifier l’auteur, grâce à une description faite par la sœur de la victime. Il s’agit d’un multirécidiviste déjà condamné pour des délits similaires. Les agents de sécurité ont rapidement localisé l’homme, âgé de 37 ans, avant de parvenir à le mettre hors d’état de nuire. En effet, au cours de cette prise d’otage, l’auteur a menacé de tuer la victime avec une épée. La situation aurait pu virer au drame n’était-ce la vigilance des agents de l’ordre qui ont réussi à l’assommer à temps. Le prévenu a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation, dont enlèvement, séquestration, torture, viol sur mineure, détention d’une arme blanche, violation de domicile et tentative de meurtre avec préméditation. Une fois transféré à la sûreté de daïra pour complément de dossier. Il a été présenté devant le magistrat instructeur près le tribunal de la daïra de Gdyel et fait l'objet de détention préventive en attendant son comparution en audience.