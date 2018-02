GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (GPL) : Naftal importera 45 000 kits en 2018

Le PDG de Naftal, Nadil Rachid, lors de son passage, sur le studio de la télévision nationale, a annoncé que Naftal envisage d’entrer en partenariat avec un partenaire étranger, qui viendra s’implanter en Algérie pour la production locale de ces kits GPL». Ensuite, enchaîne-t-il, «Jusqu’à aujourd’hui, nous avons consommé du butane, alors que, le GPL c’est du propane, donc, il nous faut des centres de stockage du propane, et les stations de stockage de ce gaz». Et d’ajouter, «il nous faut aussi les kits GPL, et cette année nous allons importer 45 000 kits». Selon lui, «il y a actuellement, 700 stations équipées en GPL, sur un réseau de 2300, ce qui est insuffisant».