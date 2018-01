GARE MARITIME DE MOSTAGANEM : Tentative d’émigration clandestine d’un mineur et 2 adultes

Les éléments de la police judiciaire, relevant de la brigade des frontières du port de Mostaganem, ont arrêté un individu répondant aux initiales de S.A, âgé de 62 ans, émigré en France, originaire de la wilaya de Chlef, impliqué dans une affaire de tentative de transit du poste douanier de deux citoyens d’origine algérienne, dont un mineur, par l’utilisation de documents de voyage appartenant à d’autres personnes. Les faits de cette affaire scabreuse remontent à la date du 15 Janvier de l’année en cours, tard dans la soirée (à 18 heures) au cours de l’opération d’embarquement des passagers à bord du paquebot portant le drapeau de Chypre en partance vers le port de Valence et où les policiers se sont aperçus que les 02 voyageurs, accompagnant le mis en cause , à bord se son véhicule de marque ‘’Ford’’ ne correspondent nullement aux photos des documents de voyage ( passeports et cartes de résidence), présentés au contrôle. Les deux personnes, ayant tenter d’émigrer clandestinement sous l’identité d’autres individus, répondant pour le premier aux initiales de M.M, âgé de 32 ans, résident à Chlef, a reconnu lors de l’enquête, avoir usurpé l’identité d’un autre en utilisant les documents de voyage qui ne lui appartiennent pas pour quitter le territoire national, et qui lui ont été remis par le conducteur du véhicule dont il est lié d’amitié avec son fils , vivant en France. Le second, le dénommé H.N, est encore mineur et âgé juste de 13 ans, résident également à Chlef. Pour les chefs d’inculpation d’usurpation d’identité d’autrui, d’assistance de citoyens algériens dont un mineur pour le transit illégal d’un poste douanier en recourant à l’utilisation de documents de voyage d’autrui. Les accusés furent présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a transmis le dossier au juge d’instruction qui a ordonné la mise sous contrôle judiciaire de S.M et M.M, et la relaxe du mineur.