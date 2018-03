GARE MARITIME DE MOSTAGANEM : La PAF saisie près de 200 kilos d’argent

Selon une source fiable, la police des frontières de Mostaganem vient de saisir durant la semaine écoulée, sur un algérien en provenance de Valence en Espagne, près de 200 kilos d’argent plomb. Métal lequel était bien dissimulé dans la voiture du mis en cause, nous informe notre source. La police des frontières du Port de Mostaganem, semble bien avoir du pain sur la planche depuis l’ouverture de la gare maritime de Mostaganem et les saisies de marchandises des plus folles, ne cesse de faire parler d’elles-mêmes. Pour ce qui est de la marchandise en question, sa valeur d’estimation est de l’ordre de quelque 1,3 milliard de centimes.