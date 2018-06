GARE MARITIME : 6 voyages chaque semaine entre Mostaganem et l'Espagne

Le port maritime de voyageurs à Mostaganem a pris toutes les mesures et les procédures appropriées pour la réception des arrivées de la communauté algérienne et étrangère à Mostaganem pendant cet été pour passer la saison estivale dans la wilaya ou rendre visite à leurs familles et parents dans certaines régions de l'ouest du pays a t on appris. Les voyageurs trouveront toutes les facilités avant de quitter le port, surtout après que la station ait bénéficié récemment de nouveaux moyens tels que l'acquisition de deux nouveaux scanners, le premier sert à visionner les passagers et l'autre pour inspecter les véhicules, ce qui permettra de prendre toutes les mesures nécessaires pour le passage des voyageurs dans les plus brefs délais ce qui pourra les réconforter, notamment après la mise en œuvre de quelques services douaniers à bord des navires, et sans compter la réservation du pavillon vert» consacré aux familles et personnes handicapées , ce qui contribue d’avantage à réduire la durée de liée aux mesures administratives et policières , a-t-on ajouté.