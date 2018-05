GARE MARITIME : 28000 passagers enregistrés au 1er trimestre

Le nombre de passagers ayant transité par la gare maritime du port de Mostaganem durant le 1 er trimestre de l’année en cours qui a atteint environ 28000 passagers, (aller-retour), a-t-on appris lundi de l’entreprise portuaire (EPM). En effet, le service statistiques relevant de la direction commerciale du port de Mostaganem a indiqué que le nombre de voyageurs à l'aller a augmenté de 17 % (14318 passagers) par rapport à la même période de l’année écoulée et au retour à plus de 16 % (13592), signalant également le transport de 13232 véhicules en aller et retour, soit une hausse de 17 % par rapport aux trois premiers mois de l’année écoulée. Ces chiffres ont été réalisés dans 43 escales, assurées par un opérateur de la ligne maritime reliant Mostaganem au port de Valence (Espagne). Rappelons que le nombre de passagers ayant utilisé la gare maritime du port de Mostaganem a doublé l’année dernière par rapport à l’année de 2016, dépassant les 178.000 (aller-retour). La nouvelle ligne reliant Mostaganem au port de Barcelone a contribué à augmenter le nombre de voyageurs au départ de la gare maritime du port de Mostaganem, une année après son ouverture en juin 2016, s'ajoutant à deux lignes programmées en direction d’Alicante et de Valence, en attendant d’investir dans de nouvelles lignes maritimes en direction des ports de France.