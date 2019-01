GARE D'EL HARRACH : Un quadragénaire mortellement percuté par un train

Un homme quadragénaire a trouvé la mort, ce jeudi, après avoir été percuté par un train reliant Thenia à Alger au niveau d’Oued Semmar, non loin de la gare d’El Harrach (Est d’ Alger), a-t-on appris d'une source de la Protection civile de la wilaya d'Alger. Dans une déclaration à l'APS, le chargé de la cellule de communication de la Direction de la protection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhelfallah a fait savoir qu'"un homme quadragénaire a été mortellement percuté, jeudi, par un train reliant Thenia (Boumerdes) à Alger à proximité de Oued Semmar, non loin de la gare d'El Harrach. L'accident tragique a eu lieu à 9h30 du matin lorsque la victime marchait sur la voie ferrée au niveau de Oued Semmar, non loin de la cité Kourifa (près de la gare d'El Harrach), a précisé le lieutenant Benkhelfallah, relevant que les agents de la Protection civile sont intervenus pour transférer le corps inerte du quadragénaire. La victime a été transférée à la morgue du cimetière d'El Alia, a-t-il dit, ajoutant que les services de la sûreté ont ouvert une enquête pour définir les circonstances de cet accident.