GAÏD SALAH REAFFIRME : L’ANP accompagnera le processus électoral

Gaïd Salah a indiqué que, le « projet national que le peuple algérien aspire à concrétiser, soutenu par son Armée Nationale Populaire, aux côtés des autres institutions de l’Etat, sera mis en œuvre par le Président élu par la volonté populaire, lors de l’échéance électorale fixée au 12 décembre prochain. »Estimant que le prochain scrutin est une « importante échéance dans l’histoire de notre pays », le chef d’état-major de l’Armée a réaffirmé une nouvelle fois, l’accompagnement de l’Armée à l’Autorité Nationale Indépendante des Elections (ANIE), dans « l’accomplissement de ses missions et nous valorisons les efforts qu’elle fournit pour la réussite de ce rendez-vous électoral ». « Dans ce cadre précisément, nous réitérons que nous veillerons à réunir toutes les conditions de réussite de ces élections, notamment sur le plan sécuritaire. Tout comme nous réitérons, une fois encore, que l’Armée Nationale Populaire accompagnera le processus électoral dans toutes ses phases, tel que nous nous sommes à maintes fois engagés à le faire et ce, contrairement à ce que véhiculent certains porte-voix tendancieux », a affirmé le vice-ministre de la défense nationale, dans son allocution tenue lors d’un colloque historique intitulé « Le rôle et la place de l’Armée dans la société », organisé au Cercle National de l’Armée, à Beni Messous à Alger.