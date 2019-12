GAÏD SALAH RASSURE : Le rendez-vous électoral sera sécurisé

En effet, prononçant une allocution devant les cadres et membres de ce Commandement, Gaïd Salah a annoncé avoir donné des « instructions fermes à l’ensemble des composantes de l’Armée nationale populaire et des services de sécurité portant sur la nécessité de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de disponibilité ». Le général de Corps d’Armée les a ainsi instruits de « veiller à garantir une sécurisation totale de ces élections afin de permettre aux citoyens à travers tout le pays, d’accomplir leur droit et devoir électoral dans un climat de sérénité et de quiétude ». Les forces de sécurité sont également instruites de « faire face, avec la force de la loi, à quiconque tenterait de cibler et perturber la sérénité de cette journée décisive dans le parcours de l’Algérie et troubler ce rendez-vous électoral important et décisif, et ce, dans le cadre de l’immense responsabilité nationale que nous sommes fiers d’assumer pour sauvegarder la sécurité et la stabilité de notre pays ». Concernant les éléments de la Gendarmerie nationale, qui sont en contact quotidien avec les citoyens, le vice-ministre de la Défense estime qu’ils doivent, « en coordination avec les unités de l’Armée Nationale Populaire et les différents corps de sécurité, de prendre toutes les dispositions afin de sécuriser totalement les centres et bureaux de vote à travers toutes les régions du pays, ainsi que les bureaux itinérants dans les régions reculées, afin de garantir la réussite des prochaines présidentielles, au service de la patrie et de son intérêt suprême. »