GAID SALAH : Les tentatives de déstabilisation vont encore échouer

"Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays ont échoué, et vont encore échouer dans l'avenir grâce à l'aide d'Allah Le Tout-Puissant, puis grâce aux efforts laborieux et fructueux, que l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, ne cesse de consentir, en s'inspirant de son dévouement aux valeurs de novembre et son message éternel afin que l'Algérie demeure unie et indivisible conformément au serment prêté au service de la patrie", a affirmé le général de corps d'Armée. "A cette fin, nous œuvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos Forces Armées afin qu'elles puissent détenir, en permanence, les capacités à accomplir leurs missions, et à s'adapter constamment aux développements de la situation géopolitique et à la complexité des enjeux dans notre sous-région", a indiqué le chef d'Etat-major dans une allocution devant des cadres de l'Armée. Il a précisé, à cet égard, que cela "requiert impérativement de vous en tant que cadres, de veiller au strict respect des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille, à travers l'intensification des exercices tactiques démonstratifs de tirs avec munitions réelles au profit des différentes Forces et armes". Le vice-ministre de la Défense nationale a relevé que "les enjeux majeurs qui nécessitent des efforts inlassables de la part de l'ANP, sont ceux liés à la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie, à la consolidation des fondements de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale, et à la préservation de la force et la solidité des liens de son unité populaire".