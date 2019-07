GAID SALAH : ‘’Le peuple a envoyé une réponse forte à la bande’’

« Cette initiative, entreprise par le haut commandement, en coordination avec monsieur le premier ministre, a été accueillie avec satisfaction par tout le peuple algérien et se voulait pour l’Armée nationale populaire une nouvelle occasion pour réitérer son engagement à accompagner ce grand et vaillant peuple, fidèle et épris de son pays, en veillant à satisfaire le vœu cher de la jeunesse, désireuse de soutenir l’équipe nationale, par la mise à disposition de l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires, pour leur prise en charge totale, tout au long de cet événement historique », écrit le chef d’état-major de l’ANP dans son message, selon un communiqué du MDN. Gaid Salah ne manque pas d’encenser ses troupes en qualifiant la « mission militaire spéciale » d’exploit qui a été accompli par les forces aériennes de l’ANP, qui ont établi un pont aérien pour transporter les supporteurs pour encourager l’Equipe nationale, qui a décroché, avec « mérite et brio », le trophée africain pour la deuxième fois de son histoire. Pour lui, les équipages des neufs aéronefs militaires ont « fait montre d’un sens de responsabilité et de devoir, lors de l’accomplissement de cette sensible mission, vis-à-vis de votre armée et de votre patrie. Vous étiez, ainsi, le ciment qui a consolidé le lien Armée-Nation, aussi bien dans les moments difficiles que dans la joie et les exploits, et qui a érigé l’édifice de la patrie, pour que vous soyez dignes des espoirs de votre peuple, soit le solide rempart de l’Algérie et la citadelle imprenable, qui défend sa terre et ses cieux. » Gaid Salah ne manque pas de tacler la bande dont une partie est incarcérée à la prison d’El Harrach, en soulignant que le peuple algérien a prouvé son attachement au drapeau national, qui a été brandi partout en Algérie et à l’étranger. Pour lui, les Algériens ont adressé ainsi un message fort à la bande.