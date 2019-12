GAÏD SALAH AFFIRME : ‘’Les revendications populaires ont été satisfaites’’

Dans un discours prononcé ce dimanche lors de sa visite de travail au Commandement des Forces Terrestres à Alger, le général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a affirmé que « les revendications populaires ont été satisfaites jusque-là ». Evoquant la participation au scrutin du 12 décembre courant, le général de Corps d’armée s’est dit convaincu d’une participation massive. « Nous sommes pleinement convaincus que le peuple algérien, authentique et fier, dans toutes ses catégories, hommes, femmes, jeunes et étudiants, saura, comme à son accoutumée, démontrer qu’il est à la hauteur de porter le legs des Chouhada et s’engagera dans cette échéance nationale cruciale à travers une participation massive dans les prochaines présidentielles ». Gaid Salah a aussi évoqué lors de son discours, le vote de la communauté algérienne à l’étranger. « Les images marquantes et expressives de notre communauté à l’étranger, à qui nous adressons tous nos remerciements et exprimons toute notre reconnaissance pour le patriotisme dont elle a fait preuve en s’acquittant hier de son devoir et droit électoraux, sont la meilleure preuve du lien affectif, profond et solide de nos ressortissants avec leur patrie en dépit de leur éloignement ». « Des images sincères qui constituent une réponse forte à tous les traitres et les sceptiques quant à l’authenticité de ce peuple et son aptitude à surmonter les épreuves, quelles que soient les circonstances», a-t-il ajouté.