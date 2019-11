GAÏD SALAH AFFIRME : ‘’Les ennemis d’hier ne digèrent pas l’indépendance de l’Algérie’’

Faisant l’éloge du combat mené par l’Armée de libération nationale (ALN) contre le colonialisme, Ahmed Gaïd Salah a affirmé que ce dernier et ses relais n’ont jamais accepté l’indépendance de l’Algérie. « Le combat, de par le concept et la pensée découlant de l’essence même de la glorieuse Révolution de Libération, est une action continue et une démarche soutenue, d’où l’importance qu’il y a pour les générations de l’indépendance, notamment les jeunes, de comprendre parfaitement que l’indépendance dont la lueur a jailli à travers la génération de novembre, restera à jamais en travers de la gorge des ennemis d’hier et de leurs serviteurs d’aujourd’hui, car ils n’ont jamais digéré l’indépendance de l’Algérie, et lui ont toujours voulu une indépendance d’apparence seulement », a-t-il appuyé. Selon le vice-ministre de la Défense, « l’encens de l’Algérie novembriste dans l’esprit et l’aspect, étouffe ces ennemis, car leur vie, leurs intérêts et leur avenir ne peuvent se concrétiser que dans une Algérie qui renie son histoire et sa langue ». C’est donc, à ce titre, que ces ennemis « veulent une armée sans profondeur historique afin qu’ils puissent l’employer selon leurs intérêts et la rallier à leurs objectifs », a-t-il ajouté. « C’est là la cause réelle et profonde de cette hostilité qu’ils vouent à l’Armée Nationale Populaire et à son commandement moudjahid aux sources novembristes sincères et salutaires », a-t-il souligné. Enfin, Ahmed Gaïd Salah a salué la position « constante » du peuple algérien envers l’Armée nationale populaire (ANP).