GAÏD SALAH AFFIRME : Le peuple refuse l’ingérence du Parlement européen

En effet, entamant une visite de travail et d’inspection, à la deuxième région militaire à Oran, le Général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a indiqué que «le sursaut populaire fort» observé ces derniers temps, augurait d’un «dénouement heureux de la crise politique», notant que le peuple algérien a donné une leçon de patriotisme avéré au monde entier, mettant en avant son rejet absolu de toute immixtion étrangère dans les affaires de l’Algérie. Pour Ahmed Gaïd Salah, le peuple a répondu « avec force » aux tentatives désespérées par le biais de manifestations qu’il a qualifié « imposantes ». « Le peuple a donné une leçon de patriotisme à tout le monde », a-t-il souligné. « Le fort élan populaire et les marches pacifiques qu’a connus dernièrement notre pays, reflètent la force de la volonté populaire de surmonter cette phase sensible de son histoire et augurent d’un dénouement éminent de la situation et que l’Algérie atteindra son havre de paix, grâce à la détermination du peuple algérien, à travers tout le territoire national, à participer en force à la prochaine échéance présidentielle du 12 décembre 2019 et à son adhésion avec son Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, en soutenant sa position sincère et dévouée avec une foi et une conviction totales en la justesse de son approche rationnelle et objective pour surmonter cette phase que traverse le pays ; cette approche constructive qui n’a d’autre objectif que de servir l’intérêt suprême de la nation, et de préserver sa sécurité et la quiétude de son peuple. Dans ce sens, le vice-ministre de la Défense a salué la détermination du peuple algérien « à participer massivement à la présidentielle ». Il a loué aussi son soutien « à son armée ». Le Chef d’Etat- major a également souligné le rôle de l’Armée, soutenant que le souci majeur de l’ANP reste «la défense du pays, sa terre et son peuple» a-t-il indiqué. Enfin, Ahmed Gaïd Salah s’est montré optimiste. Car, d’après lui, la ruée populaire que connait l’Algérie est un signal de délivrance.