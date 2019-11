GAÏD SALAH AFFIRME : L’Algérie ne cédera à aucun chantage

Dans un discours prononcé à l’occasion de cette visite, le chef d’état major de l’ANP a évoqué les tentatives d’ingérence de l’Union Européenne dans les affaires internes de l’Algérie. « L’Algérie est libre et indépendante souveraine dans sa décision et ne tolère aucune ingérence » a-t-il, ainsi, soutenu. Et d’ajouter: « l’Algérie ne cédera à aucun chantage quelle que soit son origine ». Le peuple algérien, qui a su par le passé vaincre des épreuves saura faire face à toutes les manœuvres visant à interrompre la marche de l’Algérie dans le sens de la paix et du développement. Selon lui, ce sont des tentatives désespérées qui ont essentiellement pour but de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité de l’Algérie et de son peuple. Le vice ministre de la défense a, par ailleurs, dénoncé « la horde de la bande, qui après avoir failli dans ses plans, est en train de faire appel à des parties étrangères » affirmant que « le peuple est capable de faire échouer la bande et ses acolytes ». Par ailleurs, le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, effectue, aujourd’hui, jeudi 28 novembre 2019, une visite de travail et d’inspection au Commandement de la Garde Républicaine. «Monsieur le Général de Corps d’Armée présidera, lors de cette visite, une réunion d’orientation avec les cadres et personnels de la Garde Républicaine. » lit-on dans un communiqué du Ministère de la Défense nationale. Cette visite intervient, a-t-on signalé, au lendemain de la visite survenue mercredi au commandement des forces aériennes. « Monsieur le Général de Corps d’Armée présidera, lors de cette visite, une réunion d’orientation avec les cadres et personnels de la Garde Républicaine. » lit-on dans le même communiqué.