Frères, frères, à l’étape suivante

L'acte VI a été encore une fois une démonstration de force, malgré le doute! Des millions d'Algériens ont envahi, hier, les quatre coins du pays pour dire non à la continuité du système en place et oui au changement! Le mauvais climat politique qui règne depuis quelques jours déjà n'a en rien refroidi les ardeurs! Alger a été encore une fois noire de monde! Une marée humaine s'est ébranlée vers la capitale dès les premières heures de la matinée. Toujours avec la même bonne humeur et surtout la même convivialité, des millions de personnes ont envahi El Bahdja. Du reste, ‘’selmia’’, cette «marque de fabrique» a été conservée durant cette nouvelle journée historique. Les appels de la semaine dernière des résidus de l'ex-FIS pour brûler les drapeaux étrangers et piétiner les photos de leurs dirigeants n'ont aucunement été suivis. Bien au contraire, certains leur ont répondu par des slogans. «Yek qoulna silmiya, ma naharkou ma nakharbou» (on a dit pacifique, on ne brûle rien, on ne casse rien), criaient en chantant et en dansant ces Algériennes et Algériens de tous âges et toutes catégories sociales confondus. La prière du vendredi à peine finie, ils ont vite été rejoints par des fidèles venus fêter avec eux la nouvelle Algérie. Le temps passe, mais la foule ne désemplit pas! Au contraire, elle ne fait que grandir, le tout dans une ambiance bon enfant! Puisqu'aux environs de 15 h, les premiers échanges fraternels avec les forces de l'ordre, présents en masse, commencent. Les premiers rayons de soleil donnent le coup de starter de la communion avec leurs frères et sœurs. Aucun incident majeur n'a été signalé. Il y avait plutôt des échanges d'amabilités que de... coups! En plus des selfies, devenus tradition, ils tenaient de longues discussions et débats sur l'avenir de leur patrie. Les «djeich, echaâb, khawa, khawa» (armée, peuple, frères, frères) fusaient de partout.