François Gouyette, futur ambassadeur de France en Algérie

François Gouyette est le nouvel ambassadeur de France désigné par le Quai d’Orsay à Alger, a rapporté le site Dia-Algérie. Ambassadeur de France en Arabie Saoudite depuis 2016, ce dernier avait marqué son passage de diplomate à Tunis en 2012, où il est resté quatre ans. Il a aussi été ambassadeur à Tripoli de 2008 à 2011, juste avant la chute de Khadafi. Une connaissance du pays pourrait le servir dans la gestion dossier libyen avec les Algériens. Mais, selon la même source, le plus grand avantage de François Gouyette, dans le relationnel, c’est aussi son épouse d’origine algérienne Halima, qui l’a beaucoup servi en Tunisie dans le maintien en force de ses relais avec le monde de la culture et de la société civile. L’autre grand avantage de Gouyette c’est sa maîtrise parfaite de l’arabe aussi bien classique que Derdja, a-t-on ajouté. L’ambassadeur connait même les grands maîtres du chaabi et du Qcid. Enfin, François Gouyette qui fût conseiller diplomatique au cabinet de l’ex Ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, grand ami de l’Algérie, pourrait être ce diplomate qui contribuera à réchauffer les relations diplomatiques entre Alger et Paris, et relancer la coopération diplomatique entre les deux pays.