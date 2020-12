France : Algériens et Marocains à la tête des étrangers naturalisés

Selon des statistiques réalisées par Eurostat, les Algériens, Marocains et Tunisiens seraient en tête de liste du classement de la naturalisation française. En effet, le tableau statistique réalisé par Eurostat indique que les Algériens, Marocains et Tunisiens seraient en tête de liste du classement de la naturalisation française. De plus, dans le même tableau, il a été mentionné que 62 % des personnes naturalisées en France viennent d’Afrique, selon le site Alnas. D’autant plus que les chiffres communiqués sont en réelle augmentation, si on les compare à ceux des années précédentes. Avec plus de 112.600 personnes qui ont eu droit à la naturalisation française en l’année 2019, ce qui représente une nette augmentation par rapport aux chiffres de l’année 2018. Dans le détail, en 2018, 61,8 % des personnes naturalisées en France étaient originaires d’Afrique. Tandis que 20 % venaient des autres pays d’Europe. Ainsi, 9,2 % de l’Asie et 6,9 % de l’Amérique du Nord et du Sud.