La canicule de 2018 s'est traduite par un pic de colère des jeunes et un débat controversé des politiques, alors que la chaleur extrême au sud a constitué un événement majeur. Heureusement que le ministre du travail envisage de changer les horaires de travail, sinon un de ces quatre matins, Naima Salhi ; va croire qu'elle est devenue Présidente après qu’elle s’est convaincue qu’elle est la plus belle et la plus populaire que la Présidente de la Croatie ! Cette vague de chaleur exceptionnelle qui étouffe l’Algérie et particulièrement la ville d’Ouargla a affolé les politiques et les ministres au point où certains à l’exemple de Mokri et Naima Salhi ont déjà commandé un costume présidentiel et son excellence Hattab assure que son secteur est meilleur que celui de l’Espagne. Une canicule qui a fait grimper la température des internautes et monté la colère des chômeurs dans le sud, créant également un coup de folie chez certains chefs de partis, journalistes et activistes. Et le plus absurde et celui de Naima Salhi qui s’est comparée à la Présidente Croate. La première dame de la Croatie Kolinda Grabar-Kitarović, voyant sa popularité en baisse devant la popularité de Naima Salhi, elle aurait fait une tentative de suicide hier en fin de journée, selon une information rapportée par El-Menchar. Aujourd’hui dans le contexte d’un pays suffoqué de chaleur, le fossé de la communication entre gouvernants et gouvernés s’agrandit, et les canaux de communication des réseaux sociaux totalement déboulonnés par les rumeurs et les infos des controversés, le népotisme, le blanchiment d’argent, la drogue et l’engagement du pouvoir contre ces phénomènes à l’heure des présidentielles, des politiques et journalistes transforment leurs pages Facebook en bouffadou pour alimenter le feu des protestations dans le sud. Le cas de cette journaliste d’Echourouk, virée après avoir insulté les habitants d’Ouargla et le cas de Naima Salhi qui compare les Kabyles à des traitres et accuse les migrants de ‘’ propager maladies et sorcelleries ‘’ Fin de polémique à la FAF, le ministre des sports, Mohamed Hattab, fait la mise au point et déclare que nous sommes meilleurs dans l’organisation que l’Espagne ! Le ministre piqué par un coup de soleil , n’a pas pu digérer la pluie de critiques qui s’est abattue sur le comité d’organisation des Jeux africains de la jeunesse qu’a abrités l’Algérie à la mi-juillet, il affirme que l’Algérie a assuré une meilleure organisation que l’Espagne, pays hôte des Jeux méditerranéens qui se sont déroulés en juin dernier. Cette déclaration vient confirmer ses précédentes annonces qui révèlent que l’Algérie est prête à accueillir la coupe du monde ! Heureusement, c’est pour 2030, il ne sera plus ministre sinon on aurait embrassé Kheireddine Zetchi et lui demander des excuses pour son échec à la coupe du monde du moment où ce dernier a réussi a signé un contrat avec le sélectionneur Zidane après le refus de Renard et de Vahid. Pas besoin d’un sélectionneur comme Julen Lopetegui, le sélectionneur espagnol, du moment où nous sommes meilleurs que l’Espagne.

Heureusement que le festival du film arabe d'Oran promettait tourner au fiasco, qui a été épargné par les Faceboukeurs, à part quelques photos de ‘’bousbous’’ des organisateurs avec les stars égyptiennes publiés sur les réseaux sociaux, les autres festivals sont pris dans la tempête’’ khalih yghani ouahdou’’.