Fini le trafic des bons d’essence

L’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a décidé de mettre sur le marché de nouveaux bons carburants qui porteront désormais une mention qui indiquera la date d’expiration. D’indus bénéficiaires disposent actuellement de bons d’essence qu’ils utilisent à leur guise ou qu’ils remettent à leurs amis ou membres de leurs familles, a-t-on révélé à Naftal. Dans le but de mettre fin à cette gabegie, les responsables de Naftal ont diffusé une information selon laquelle la clientèle est informée que Naftal «procédera prochainement à la mise sur le marché de nouveaux bons carburants portant une durée de validité déterminée, soit une date d’expiration, qui sera mentionnée sur le bon». Selon Naftal, les bons carburants de 460,00 DA et de 690,00 DA, seront retirés définitivement du marché, à compter du 1er janvier 2020. Cette entreprise a ainsi invité ses clients soit, à utiliser les bons d’essence en question, avant la date de retrait susmentionnée, ou se rapprocher de ses entités commerciales territorialement compétentes, afin de procéder à l’échange des anciens bons non utilisés, sur présentation de la facture originale, avant le 31 décembre 2019. A l’évidence les indus bénéficiaires de ces bons ne pourront jamais les échanger car ils ne disposent pas de factures. Il faut relever que les indus bénéficiaires de ces bons sont très nombreux à se sucrer des avantages du pouvoir. Rappelons que le PDG de la société nationale de distribution des produits pétroliers et lubrifiants (Naftal) avait annoncé l’augmentation des capacités de stockages carburants de Naftal de 12 à 17 jours. “Nous avons augmenté nos capacités de stockage des carburants de 12 à 17 jours actuellement à travers l’extension des capacités des structures déjà existantes, à l’image de la station de Kharouba d’Alger à laquelle nous avons rajouté une capacité de 32.000 m3”, avait-il déclaré. Ces capacités de stockage vont augmenter après la réception de deux nouveaux centres de stockage à El Kharoub et Sidi Bel-Abbès, grâce auxquels l’autonomie atteindra les 20 à 21 jours a-t-il ajouté. L’objectif de Naftal est d’arriver à une autonomie de 30 jours à l’horizon 2021, a-t-il avancé. Interrogé sur l’apport de l’achat de la raffinerie Esso à Augusta (Sicile) en Italie par la Sonatrach fin 2018, le PDG a indiqué que cette nouvelle raffinerie sera une source d’approvisionnement pour Naftal en plus de ceux déjà existantes en Algérie (Alger, Adrar, Skikda, Arzew, Hassi Messaoud).