Fermeture de la laiterie « Célia Algérie » !

La Direction du commerce de la wilaya de Blida a suspendu l’activité commerciale de la laiterie « Célia Algérie », de Beni Tamou à titre préventif, a indiqué le quotidien El khabar. En effet, selon la même source, les services de la Direction du commerce ont aussi procédé à la suspension de l’activité au niveau de l’unité de production de la même laiterie, et cela après la découverte d’une pâte de lait de 6 tonnes, qui n’entre pas dans la composition des fromages. Mais aussi pour non-respect des normes d’hygiène. En outre, le Directeur du commerce a fait savoir qu’après cette inspection et les infractions relevées, ses services ont porté plainte auprès de la juridiction compétente, et ont accordé un délai réglementaire aux responsables de la laiterie afin de remédier aux infractions relevées pour pouvoir rouvrir à nouveau.