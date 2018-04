Ferkous interdit dans les mosquées algériennes

Auteur de fatwas controversées, le salafiste Mohamed Ali Ferkous est interdit d’exercer comme imam dans les mosquées algériennes. L’Algérie “ne connait pas d’imams salafistes, Malikites ou de Frères musulmans”, a assuré le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, en déplacement à Ghardaïa. Interrogé sur Ali Ferkous, désigné chef du Salafisme en Algérie par le prédicateur saoudien Ben Hadi Ben Ali Al-Madkhali, le ministre a répondu que “cet individu n’est plus reconnu comme imam dans les mosquées algériennes depuis un an”. “L’imam reconnu dans les mosquées algériennes est celui qui puise son référent religieux depuis le livre et la sunna, afin de servir les intérêts de son pays”, indique Mohamed Aïssa, précisant que “ceux qui suivent des courants autres que celui du livre et de la sunna seront refusés”.