Ferhat Mehenni récidive

Contrairement à ses militants et cadres, qui dénoncent l’interprétation de l’appel de Ferhat Mehenni depuis Londres comme un appel à la lutte armée, le président du MAK n’a pas tenté de rectifier le tire. Il récidive devant une audience venue rendre hommage à Matoub Lounes et proclame «le droit du peuple Kabyle à la résistance». Traité d’un «agent sécessionniste» appelant à «créer un groupe terroriste» par le premier ministre et secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, Ahmed Ouyahia, en rappelant le monopole de l’Etat sur l’utilisation de la violence légitime. Ferhat Mehenni réfute ce droit exclusif de l’Etat algérien sur la violence et se compare au Front de Libération Nationale Historique qui n’aurait pas pu, selon Ferhat Mehenni, libérer l’Algérie sans l’utilisation de la violence.