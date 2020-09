Fatima Zohra Machlouf réintègre son poste à l’aéroport d’Alger

Mlle Fatima Zohra Machlouf a finalement réintégré son poste au sein de l’Etablissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (EGSA) qui l’avait licenciée de manière abusive pour avoir dénoncé la corruption et la mauvaise gestion dans cet Etablissement. Rappelons qu’en février dernier, Le tribunal de Dar el Beida avait prononcé une condamnation d’une amende de cinq millions de centimes dans le cas de l’ancienne employée de l’aéroport, Fatima Zahra Machlouf. Fatima Zahra est célèbre pour une vidéo « en direct » parlant de « graves transgressions » dans l’institution algérienne de gestion d’aéroport dans les débuts du mouvement populaire, elle a été poursuivie pour diffamation. Cette jeune cadre a rédigé un rapport signalant des irrégularités dans la gestion des enquêtes qu’elle a remis à son responsable. Ce dernier lui a répondu : ‘’Mêle-toi de tes affaires, si tu veux continuer à travailler’’. Après une année de lutte contre cette injustice, elle a donc réussi à faire fléchir la direction de l’EGSA. Au début, elle a été licenciée et livrée à elle-même. La jeune courageuse Fatma Zohra était tombée malade et avait frôlé la dépression nerveuse. Tenace et battante, elle avait porté l’affaire devant la justice, tout en multipliant ses appels, à travers des vidéos postées sur les réseaux sociaux, aux plus hautes autorités du pays et surtout au ministre de la Justice pour la réhabiliter. Après une lutte acharnée, elle avait obtenu gain de cause, mais la direction de l’EGSA n’avait pas voulu appliquer la décision de la justice, se contentant d’indemniser la jeune fille, ingénieur en environnement, en lui versant tous ses mois de salaires. C’était sans compter sur la persévérance de Fatma Zohra qui a frappé à toutes les portes pour que la décision de la justice soit appliquée par l’EGSA. La direction de cet Etablissement a abdiqué et a appliqué la décision de la justice en réintégrant la jeune cadre dans son poste.