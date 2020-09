Farouk Ksentini évoque le jugement de Bouteflika

La question de jugement de l’ancien président, autour de qui ont gravité tous les mis en cause dans les derniers procès, continue également de faire polémique. Nombreux sont ceux qui se disent contre, vu son état de santé. C’est le cas de Me Farouk Ksentini. Dans une interview accordée au quotidien le soir d’Algérie, l’avocat a estimé qu’il n’y a aucune raison d’engager le jugement de Bouteflika vu son état de santé. « Il n’est ni mort, ni vivant, il n’y a aucune raison de le traîner devant la justice dans cet état ». Les raisons avancées par l’avocat sont liées directement à l’état de santé de concerné; « il ne peut pas se défendre, il ne peut pas parler, il est réduit à un stade végétatif, que voulez-vous juger dans une telle situation ? ». Me Ksentini a cité comme exemple l’ancien président égyptien.