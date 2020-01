Farid Bédjaoui acquitté dans l’affaire Sonatrach-Saipem

La cour d’appel de Milan a acquitté, Farid Bedjaoui, Pietro Franco Tali, l’ancien président de Saipem, Pietro Varone, l’ancien directeur opérationnel de la compagnie en Algérie , et Alessandro Bernini, l’ancien directeur financier, accusés dans l’affaire de corruption Sonatrach-Saipem. Le juge a également annulé la confiscation de 197 millions de dollars, une somme qui correspond au pot-de-vin présumé, ont rapporté plusieurs sites d’informations italiens. Pour rappel, Farid Bedjaoui a été condamné par le tribunal de Milan, le 19 septembre 2018 à 5 ans et 5 mois de prison dans l’affaire des pots-de-vin entre Saipem et Sonatrach. Quant à ses deux complices, Samyr Ouraied et Omar Habour, poursuivis également dans la même affaire Sonatrach-Saipem qu’on appelle Sonatrach II en Algérie, ont été respectivement condamnés à quatre ans et un mois de prison.