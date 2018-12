FUSILLADE DE STRASBOURG : Le frère du tireur arrêté en Algérie

Selon le quotidien français, le Parisien, le frère aîné de l’auteur de l'attentat terroriste de Strasbourg (France), Sami Chekatt, (34 ans), a été interpellé en Algérie dans le cadre d’un mandat de recherche pour association de malfaiteurs terroriste. Sami Chekatt, fiché S et considéré comme dangereux, était sous le coup d’un mandat de recherche pour association de malfaiteurs terroriste, lancé après l’attentat. Il avait quitté la France bien avant l’attaque terroriste. Les enquêteurs veulent savoir s’il était au courant du projet terroriste de son frère et s’il a pu y participer en apportant un éventuel soutien logistique. Pour rappel, les parents du tireur ainsi que deux de ses frères, Malek et Elias, avaient été placés en garde à vue dans les heures qui ont suivi la fusillade meurtrière. Un ami de Chekaat, soupçonné d’avoir hébergé le terroriste la veille de son passage à l’acte, avait été interpellé et placé en garde à vue mercredi.