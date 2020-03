FUITES D’EAU A MASCARA : L’ADE pointe du doigt la bureaucratie à l’APC

Constatant le nombre de fuites d’eau existant au niveau de nos villages et en particulier, à la ville de Mascara, on s’est rapproché du Directeur de l’ADE pour plus d’éclaircissements. Ce dernier a assuré que les fuites seront réparées en fonction de la délivrance des autorisations permettant le creusage du bitume que doit délivrer l’APC. En effet, ‘’on adresse une demande à l’APC, qui sera transmise à la daïra pour être étudiée devant une commission qui se réunit une fois par semaine. Ensuite, le document en question est expédié à l’APC. Après les procédures de paiement, un reçu est délivré, lequel est accompagné de l’autorisation qui sont présentés au maire pour signature. Ce procédé nécessite plus de 10 jours, le citoyen ne doit pas s’étonner quand il déclare une fuite quelconque et qu’elle n’est réparée que plusieurs jours plus tard. A plusieurs reprises on a eu recours au service de l’Urbanisme de la Sureté Nationale qui a interdit à nos ouvriers d’effectuer l’opération sans autorisation de qui de droit. Maintenant, on se demande qui est responsable de cette grande perte d’eau que l’on enregistre au niveau des rues, surtout en cette période de sécheresse ou l’eau, cette denrée précieuse fait réellement défaut, alors que des tonnes de mètres cubes d’eau prennent le chemin des avaloirs à partir des fuites, alors que certains responsables continuent à se cacher derrière leurs bureaux appliquant une bureaucratie destructive.