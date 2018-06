FUITE DES SUJETS D’EXAMEN SUR LES RESEAUX SOCIAUX : La débâcle en continu !

C’est une véritable débâcle que subissent les épreuves d’examen. Quelques minutes après le début du concours de recrutement des futurs enseignants le mardi 12 Juin 2018, des sujets d’épreuves écrites ont été publiés sur les réseaux sociaux. Ce qui inquiète le plus, c’est que c’est les candidats qui les auraient publiés espérant avoir une aide de l’extérieur! Une demi-heure après le début des épreuves écrites du concours de recrutement organisé par le ministère de l’Éducation nationale, les sujets ont été balancés sur Facebook. Des photos de sujets ont été prises à l’intérieur des salles d’examens. Selon toute vraisemblance, c’est des candidats qui les auraient publiés, car les sujets ont été accompagnés d’un message demandant les réponses adéquates aux questions. Il s’avère donc que la triche ne se limite pas aux épreuves des examens nationaux, dans la mesure où l’incident de ce mardi révèle que le phénomène touche d’autres catégories, voire mêmes, des pans entiers de la société ! Cette fraude qui est en train d’empoisonner le secteur de l’éducation nationale restera donc un problème des plus ardus. Le programme de réforme mené par la ministre Mme Nouria Benghebrit ne risque pas d’aboutir, si l’école ne s’appuie pas sur des fondements moraux basés sur l’honnêteté. En tout cas, ce n’est pas des instituteurs et institutrices rompus aux techniques de la triche qui vont transmettre les nobles principes et le sens moral.