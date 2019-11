FUITE DE GAZ A TLEMCEN : Une fillette de 6 ans meurt intoxiquée au monoxyde de carbone

Une fillette âgée à peine de six ans a perdu la vie, suite à une fuite de gaz, fort heureusement, ses parents ont pu être secourus rapidement par les gendarmes. En effet, l’enfant a été intoxiquée au monoxyde de carbone dans un appartement appartenant à la Gendarmerie nationale située dans la daïra de Sidi Djillali au sud de la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris hier. Cette fuite de gaz émanant du chauffe-bain par défaut d’aération de l’appartement a provoqué l’asphyxie de trois membres de ladite famille. Les victimes, dont le père, un gendarme, la mère et la petite fille, ont été transférées, en urgence, par les services de la gendarmerie et de la Protection civile à l’hôpital de la daïra Sidou à Tlemcen. La fillette a été acheminée inconsciente vers cet hôpital où elle a succombé à ses blessures. Cet événement tragique a été précédé, il y a quelques jours, par le même drame, dû à une fuite de gaz fatal dans un appartement à Boudjlida à Tlemcen. Cette fuite a provoqué l’asphyxie de cinq membres de la même famille qui ont été sauvés par les pompiers, rapporte notre source.