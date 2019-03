FRONT D’EL MOUSTAKBAL : Belaïd appelle à sévir contre les ennemis du pays

Le Front d’El Moustakbal appelle tous les Algériens et Algériennes quel que soit leurs tendances à être vigilants et de barrer la route contre ceux qui essayent contenir les revendications du peuple et toucher la stabilité des institutions constitutionnelles. Le Front d’El Moustakbal a adhéré aux doléances du chef d’Etat-major de l’armée nationale Ahmed Gaid Salah, appelant à l’application des articles 07, 08 et 102 de la constitution. «La scène politique nationale a connu ces derniers moments des évolutions rapides qui ont dégagé des positions importantes soit de la part des partis politiques ou bien de la part d’institutions constitutionnelles, entre autre, la direction de l’institution militaire qui a confirmé dans un communiqué sur une série de positions ainsi que des révélations dangereuses sur certaines parties » a indiqué le parti dans un communiqué.