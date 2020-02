FRENDA (TIARET) : Une femme retrouvée morte 5 jours après son décès

Lundi, aux environs de 12h, une femme, B.B, âgée de 69 ans, vivant seule dans une seule pièce à la cité "En-Nasr" à Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été retrouvée morte, dans un état de décomposition très avancé, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée. La source ajoute que la découverte a été annoncée suite à un appel de sa fille qui est demeuré sans réponse. Voyant que sa mère ne répondait pas à ses successifs appels, la fille en question a informé des proches qui se sont déplacés sur les lieux et se sont heurtés à une image des plus lamentables, juste en ouvrant la porte de cette pièce, des odeurs nauséabondes se sont dégagées et un climat de chagrin et d’inquiétude est venu «se tisser" à tous les regards. L’un de ses proches nous a informés qu'elle est morte, selon les appels téléphoniques enregistrés, depuis déjà 5 jours et personne ne l'a visité. Cette femme, ne possédait ni gaz, ni électricité, passant ses nuits à la clémence de la bougie. Il convient de signaler que cette femme avait déposé un dossier pour l'obtention d'un logement mais la demande est restée sans échos. Pour rappel, cette vieille femme, a été transférée aux services de médecine légale et une enquête a été ouverte par les services de police judiciaire de la sûreté de daïra de Frenda, territorialement compétents.