FRENDA(TIARET) : Un enfant meurt noyé dans une mare d’eau

Aux environs de 16h de ce lundi 4 juin 2018, un enfant âgé d’environ 11 ans et qui jouait avec d’autres enfants, tout près d’une mare d’eau dont la grande fosse qui l’accueille a été délaissée par un chantier de réalisation d’un projet de construction et les dernières pluies torrentielles l’ont rempli et dans un moment d’inattention, l’enfant en question a chuté et eu égard à la profondeur de la fosse, l’enfant a rendu l’âme pour rendre tous les secours inutiles. Son corps a été déposé à la morgue et une enquête a été ouverte par les éléments de la police scientifique et judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Frenda territorialement compétente. Pour rappel, la liste des enfants morts dans ces conditions est assez longue, mais le comble; c’est que cette noyade coïncide avec la journée mondiale de l’enfance et quelle image! Celle de voir leur ami enfant mourir devant leurs yeux.