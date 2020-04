FRENDA (TIARET) : Saisie de 24 quintaux d'épices avariées et plus de 2 quintaux de dattes moulues

Dans le cadre de lutte contre l'informel et le commerce illicite, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de Frenda, à 50 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et agissant sur informations, se sont déplacés vers un local commercial, situé au niveau de la cité "Si-Abdelhadi Amar" et ce, en collaboration avec les services d'inspection relevant de la direction du commerce. A leur surprise, ils ont découvert une grande quantité de denrées alimentaires, déposée dans une cave, dépourvue à toutes les conditions d’hygiène, apprend-on auprès d'une source sécuritaire. Notre source prise qu'une quantité de 24 quintaux d’épices avariées, ainsi que plus de 2 quintaux de dattes moulues, impropres à la consommation et dégageant des mauvaises odeurs, en signalant que l'origine de cette marchandise demeure toujours ignorée, selon notre source, qui nous a informé que cette grande saisie a été totalement incinérée au niveau du centre d'enfouissement technique, situé dans une région avoisinante de la commune d'Ain Hadid et qu'un PV a été dressé à l'encontre du propriétaire du local commercial, qui comparaîtra prochainement devant le tribunal.