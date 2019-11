FRENDA (TIARET) : Saisie de 1181 unités de boissons alcoolisées

Dans le cadre de lutte contre la criminalité en milieu urbain et agissant sur informations, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Frenda, à quelque 50 km du chef-lieu de wilaya, ont arrêté 2 personnes suspectes C.D, et B.B âgées respectivement de 25 et50 ans et ce pour commercialisation illicite de boissons alcoolisées, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tiaret et lequel communiqué précise que suite à une ordonnance dûment signée par le procureur de la république prés le tribunal de Frenda et ayant ciblé le domicile de C.D, les policiers ont découvert une quantité de boissons alcoolisées de tous genres et tous volumes, estimée à 1.181 unités. Présentés devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Frenda, l'un des 2 mis en cause a été condamné à 3 mois de prison ferme assortis d'une amende de 50.000 dinars et son acolyte a été mis en liberté.