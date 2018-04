FRENDA (TIARET) : Les gendarmes récupèrent 5 vaches volées

Le phénomène de vol de cheptel, plus particulièrement les bovins, a pris de l’ampleur et ce en dépit de la vigilance avancée des éleveurs quoi que la gendarmerie nationale a traqué un grand réseau de voleurs spécialisés en cheptel et lesquels éléments composants se trouvent actuellement en prison et quelques 30 vaches ont été récupérées dans des scènes qui ne trouvent comme qualifiants de scènes "Hollywoodiennes". En effet, et en exclusivité, le Journal "Réflexion" vient d’apprendre auprès d’une source sécuritaire que des inconnus ont ciblé la région de "Hachia" à quelque 7 km du chef-lieu de la commune de Frenda distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 50 km. Cette bande a pris la fuite la nuit aidant et le relief étant très accidenté après avoir été informée que les gendarmes sont à leurs trousses. Bienheureusement, les éléments de 3 brigades de gendarmerie nationale ont été mobilisés pour cette opération et ont pu récupérer les 5 vaches volées et concernant les voleurs, ils sont activement recherchés, apprend-on toujours des mêmes sources et selon des observateurs de la région, ces vols ciblant des vaches laitières visent le sabotage de l’investissement agro-alimentaire, eu égard à la vocation agro-pastorale de la région et aussi au labeur des fellahs qui maintiennent l’investissement dans ce créneau prometteur.