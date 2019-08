FRENDA (TIARET) : Affichage de la liste des bénéficiaires de logements sociaux

Enfin, la liste des 1183 heureux bénéficiaires de logements sociaux vient de voir la lumière et vient d’être affichée sur la totalité des murs et des coins qui connaissent certains engouements, tout à signaler que les sièges d'APC et de daïra demeurent sous surveillance et bien quadrillés par les services de police territorialement compétents. Selon les diverses opinions que nous avons collecté auprès des citoyens, la liste à 90% a honoré les vrais nécessiteux, le temps où certains citoyens nous ont fait part de leur colère, à voir les noms de 2 familles ayant pignon sur rue, qui ont pris le dessus, d’autres n'ont pas eu le temps de lire de loin les noms écrits sur les listes en petits caractères et collés en haut pour éviter les déchirures. Cependant, en somme la liste a été du gout des citoyens présents sur les lieux. Cette liste et laquelle était attendue depuis près de 7 années, a suscité la grogne et la colère des citoyens qui à plusieurs reprises ont observé des sit-in devant le siège de la mairie et de la daïra, voire même que des familles ont passé des nuits blanches à attendre cette fameuse liste qui a fait l’objet de spéculations rageuses...."Ouf"...,tonne un citoyen, ayant vu son nom sur la liste, en notant que ce «ouf de soulagement" et tel un soupir a fait effacer devant nos regards, des années de souffrance sous le diktat de la «location" et aussi du mépris social. Dans le même contexte, aucun incident n'a été signalé et les recours commencent à affluer de toutes parts.